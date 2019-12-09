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Kayseri’deki kazada yaralananların kimlikleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:52 | Son Güncelleme

Kayseri’de işçi servisinin yol kenarındaki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 16 kişiden 13’ünün kimlikleri belli oldu.Kayseri-Boğazlıyan yolu Düver mevkiinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan S.Y.

Kayseri’deki kazada yaralananların kimlikleri belli oldu

Kayseri’de işçi servisinin yol kenarındaki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 16 kişiden 13’ünün kimlikleri belli oldu.
Kayseri-Boğazlıyan yolu Düver mevkiinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan S.Y. idaresindeki 38 D 4845 plakalı minibüs, önüne çıkan kurda çarptıktan sonra yol kenarındaki Ö.K. yönetimindeki 06 BJA 602 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil kullanamaz hale gelirken, minibüs devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 13’ünün kimlikleri belli oldu. Kazada yaralanan Şükriye Alkan, Fatma Saygın, Özlem Karahan, Meryem Başpınar, Kadriye Yakut, Dudu Musaseryana, Saffet Doğan, Necah El Ahmed, Fatoş Özdemir, Semra Yorgun, Esme Çolak, Ali Elkurdi, Esra Kaya ile diğer 3 yaralının tedavileri sürüyor.

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