Kayseri'deki terör operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen terör örgütü üyelerine yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Önceki gün adliyeye sevk edilen iki Suriye uyrukludan biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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