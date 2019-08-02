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Kayseri'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Suriye'de terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ve bu örgütler içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince 3 ay devam eden teknik takip ve projeli çalışma neticesinde 30 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanmış, şüphelilerle birlikte dijital materyaller ele geçirilmişti.

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