HABER

Kayseri'deki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Müşteki avukatı Osman Haymana: - "Mahkemenin kararına saygı duymakla beraber karar bizi tatmin etmedi. Üst mahkemeye itiraz ve temyiz başvurularını yapacağız"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili karara bağlanan davanın müşteki avukatlarından Osman Haymana, sonucun kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Karar duruşması sonrası Kayseri Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan Haymana, verilen cezaları az bulduklarını ve üst mahkemeye itiraz edeceklerini belirtti.

"Mahkemenin kararına saygı duymakla beraber karar bizi tatmin etmedi." diyen Haymana, üst mahkemeye itiraz ve temyiz başvurularını yapacaklarını bildirdi.

Saldırıda şehit olan Abdulsamet Özen'in babası Hüseyin Özen de Kocaeli'nden gelerek duruşmayı takip ettiklerini dile getirdi.

Baba Özen, "Verilen karar bize hafif geldi ama bir nebze de olsa ferahlattı. Daha fazla beklerdik aslında. Daha fazlasını verseydiler sevinirdik." ifadelerini kullandı.

Saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e 16'şar kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa 2 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi, 10 kişi de delil yetersizliğinden beraat etti.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı
Ordu’da heyelanOrdu’da heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı dava duruşma karar Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Kayseri saldırısında cezalar belli oldu

Türkiye'yi sarsan saldırıya ceza yağdı

150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.