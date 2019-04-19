Kayseri'deki terör saldırısı davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili karara bağlanan davanın müşteki avukatlarından Osman Haymana, sonucun kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Karar duruşması sonrası Kayseri Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan Haymana, verilen cezaları az bulduklarını ve üst mahkemeye itiraz edeceklerini belirtti.

"Mahkemenin kararına saygı duymakla beraber karar bizi tatmin etmedi." diyen Haymana, üst mahkemeye itiraz ve temyiz başvurularını yapacaklarını bildirdi.

Saldırıda şehit olan Abdulsamet Özen'in babası Hüseyin Özen de Kocaeli'nden gelerek duruşmayı takip ettiklerini dile getirdi.

Baba Özen, "Verilen karar bize hafif geldi ama bir nebze de olsa ferahlattı. Daha fazla beklerdik aslında. Daha fazlasını verseydiler sevinirdik." ifadelerini kullandı.

Saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e 16'şar kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa 2 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi, 10 kişi de delil yetersizliğinden beraat etti.

