Kayseri'deki terör saldırısının planlayıcısına 16 kez müebbet, 1118 yıl hapis cezası (2)- Yeniden

Kayseri'de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili davada 'eylemin planlayıcısı' olan tutuklu sanık Kenan Çiçek 1 kez müebbet, 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığa 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilen davada, 10 sanık beraat etti. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

17 Aralık 2016 tarihinde, Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı.

TEK TUTUKLU SANIK , DURUŞMA DÜZENİNİ BOZDUĞU GEREKÇESİYLE GETİRİLMEDİ

Saldırıyla ilgili Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar verildi. Saldırının planlaycısı Kenan Çiçek'in tutuklu, 3 sanığın firari olduğu 21 sanıklı davanın karar duruşması Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapıldı. Tutuklu sanık Kenan Çiçek'in 'duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesi'yle mahkeme kararıyla getirilmediği duruşmada tutuksuz sanıklardan Serkan Ay hazır bulundu. Silivri Cezaevi'nde başka suçtan tutuklu olan Abdullah Akbıyık'ın SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmaya 3 şehidin yakınları ile saldırıda yaralanan 5 gazi de katıldı.

'PKK İLE ALAKAM YOK'

Eylemde kullanılan bomba yüklü aracın plakasını hazırladığı belirlenen tutuksuz sanık Serkan Ay, son savunmasında, "Benim PKK ile alakam yok. Şu an sanık bölümünde değil de şehit yakınlarının bulunduğu yerde olmak isterdim. İyi niyetimin kurbanı oldum" dedi.

SALDIRIYI PLANLAYANA 16 KEZ MÜEBBET, 1118 YIL

Sanık avukatları tarafından yapılan savunmaların ardından mahkeme, Kenan Çiçek'i 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçundan 1 kez müebbet, şehit 15 ere yönelik 'kasten öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 yaralı askere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıldan 1080 yıl, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl, 'tehlikeli ve patlayıcı madde taşımak' suçundan 18 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 1118 yıl hapis cezasına çarptırdı.

7 SANIĞA HAPİS, 10 SANIĞA BERAAT

Tutuksuz sanıklardan Abdullah Akbıyık'a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl, Mehmet Oluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, Ekrem Uğur, Ümit Kepir'e 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 4'er yıl 6'şar ay, Murat Talan'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, Serkan Ay'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, halk otobüsünün sürücüsü Hamit Eroğlu'na '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz yargılanan 10 sanığı ise beraat ettirdi. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekinel, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırdı.

ŞEHİT BABASI: GEÇ GELEN BİR KARAR

Şehit Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran, duruşma sonunda adliye önünde yaptığı açıklamada, "Geç gelen bir karar. Daha dışarıda olanlar da var. Yataklık yapanların aldığı cezalar hafif bile. Zaten onlarla beraber çalışan kişiler bunlar. Bir anıt yapılacak, iki senedir yapılmadı" dedi.

DERNEK BAŞKANI: BEKLEDİĞİMİZ KARAR DEĞİL

Türkiye Harp Malülu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yılmaz Uçkan ise bekledikleri kararın çıkmadığını söyleyerek, "Bir nevi yüreğimizi soğutsa da bizim istediğimiz organize olarak yapılmış bir işin bir kişi ile sonuçlandırılması doğru değildir. Burada ben inanıyorum ki bu şehitlerin bir hakkı var. Organize olarak yapılmış bu saldırının bir kişi üzerinden yürütülmesi doğru değildir. Yüce Türk adaletine güvenmekle beraber, bundan sonraki süreçte biz yine takipçisi olacağız ama karar bu şekilde olmamalıydı. Kararın biraz daha ağır olmasını bekliyorduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Adliye

-Şehit yakınları röp.

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)

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