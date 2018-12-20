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Kayseri'deki tütün denetiminde 329 işletmeye 614 bin lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kayseri'de 34 ilden gelen 60 denetçi personelin katılımıyla 'çapraz tütün denetimi' yapıldı.

KAYSERİ, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kayseri'de 34 ilden gelen 60 denetçi personelin katılımıyla 'çapraz tütün denetimi' yapıldı. Yapılan denetimlerde 329 işletmeye 4207 Sayılı Kanun kapsamında toplam 614 bin TL idari para cezası kesildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Osman Demir, “Tütünle mücadele çalışmaları, Türkiye genelinde ilk 1998’ yılında 4207 Sayılı Kanun hazırlanmasıyla başlamıştı. Lakin kanun tam olarak 2008 yılında yürürlüğe girdi. Bu kanunun yürürlüğe girmesinde Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları olmuştur. Cumhurbaşkanımız tütün ile mücadele konusundaki gayretli çabalarından dolayı örnek ülke olarak gösterilmiş bulunmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’yi 3 kez tütünle mücadele konusunda örnek ülke olarak göstermiştir" diye konuştu
34 ilden gelen 60 denetçi personelin katılımıyla çapraz denetim gerçekleştirildiğini vurgulayan Demir, Kayseri'de yapılan denetimlerde 329 işletmede kontrollerin gerçekleştirildiğini belirtti. Demir, '' 4207 Sayılı Kanun kapsamında 614 bin TL idari para cezası kesildi. Toplamda 22 tane denetim ekibimiz bulunmaktadır. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermekte olup yıl içerisinde her işletmeyi 2 kez denetleyecek şekilde planlıyoruz. İkram ve eğlence sektörüne ise yıl içerisinde 6 kez denetim gerçekleştiriyoruz. İlk 11 ay kapsamında 42 bin 356 denetim yapılmış olup, 564 ihlal tespit edilmiştir. 402 işletmeye idari para cezası, 8 işletmeye kapatma cezası, sigara içen 564 şahısa 124 TL olmak üzere ceza uygulaması yapıldı. 11 ayda 834 bin TL idari para cezası uygulandı. Burada vatandaşlarımızın farkındalığı bizim için çok önemli olup, bunun için bizleri 184-155-156 numaraları arayarak ihbarda bulunabilirler. Bu kapsamda 11 ayda 2934 ihbar gelmiş olup,324 işletmede ihlal tespit edilmiştir."

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