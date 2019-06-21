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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 19:37 | Son Güncelleme

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik, 2 ay süren teknik takip sonucu 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün şafak vakti düzenlenen operasyona, çevik kuvvet ile asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu 157 polis katılmış 8 zanlı gözaltına alınmış, daha sonra firari 7 şüpheli daha yakalanmıştı.

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