HABER
  4. Kayseri’den geldiler, Ürgüp’te vurgun yaptılar

Kayseri’den geldiler, Ürgüp’te vurgun yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir hafta boyunca çeşitli evlerden hırsızlık yapan ve 350 bin değerinde eşya hırsızlığı yapan hırsızlık çetesi Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertildi.Ürgüp’te son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları neticesinde Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri hırsızlık yapılan evlerin yakınlarında ki güvenlik kameralarını ve PTS kameralarını birer birer inceledi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir hafta boyunca çeşitli evlerden hırsızlık yapan ve 350 bin değerinde eşya hırsızlığı yapan hırsızlık çetesi Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertildi.
Ürgüp’te son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları neticesinde Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri hırsızlık yapılan evlerin yakınlarında ki güvenlik kameralarını ve PTS kameralarını birer birer inceledi. Yaklaşık 1 hafta boyunca elde ettikleri tüm güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyen asayiş ekipleri hırsızlık olayına karışan iki aracı ve 5 şüpheli şahsı tespit etti. Tespit edilen şahıslar adeta birer suç makinesi çıkarken birçok ildeki mahkemelerce haklarında da arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından tespit edilen hırsızlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan T.Ç, S.K, D.A, G.M, N.G ’nin Ürgüp’te gerçekleştirdikleri 7 hırsızlık olayında yaklaşık 350 bin lira değerinde ev eşyası, ziynet eşyası, nakit para ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.
“Hırsızların yöntemleri pes dedirtti”
Ürgüp’te tespit ettikleri evlere hırsızlık yapmak için giren şüpheliler herhangi bir kameraya yakalanmamak için başlarını kapatarak ve şalvar giyerek evlere girdi. Evlerde hırsızlık yapan şüphelilerin daha sonra dışarı çıkarken ise kıyafetlerini değiştirdikleri tespit edildi.
Ayrıca hırsızların kullandıkları arabalarda yapılan aramalarda ise çok sayıda çorabın bulunması polislerin dikkatlerinden kaçmadı. Olayı araştıran ekipler hırsızların evlere girerken plastik eldiven değil çorap kullandıklarını belirledi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından evden hırsızlık suçundan önce savcı karşısına çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan T.Ç, S.K, D.A,G.M,N.G isimli şahıslar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan T.Ç, S.K, D.A, N.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen hırsızlık çetesinin lideri olduğu öğrenilen T.Ç. isimli kadının 70 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Amasya’ya yılın ilk karı yağdıAmasya’ya yılın ilk karı yağdı
Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemiMankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini takip edip parkta vurdu sonra da başında bekledi

Eşini takip edip vurdu sonra da başında durup...

Eskişehir'deki fuhuş operasyonu! Masaj salonlarına baskın düzenlendi

Eskişehir'deki fuhuş operasyonu!

İstanbul'da papağan operasyonu! 200 bin liraya satmaya çalışmış

İstanbul'da papağan operasyonu! 200 bin liraya satmaya çalışmış

Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi

Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi

Ceren Özdemir cinayetinde ikinci duruşma

Gözler Ceren Özdemir davasında

Boş yolda giden otomobil kontrolden çıkıp taklalar attı

Bir anda takla atmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.