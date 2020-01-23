HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'den İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Kayseri'den İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Kayseri'den İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinden, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine, 5 tır insani yardım malzemesi desteğinde bulunuldu.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede 20 gün süren yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması amacıyla İbrahim Ağa Mahallesi'ndeki pazar yerinde tören düzenlendi.

Develi Müftüsü Zekeriya Koçak, burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile hayırseverlere teşekkür etti.

Mehmet Cabbar da İdlib'deki masumların savaş gibi büyük bir felaketin yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele ettiğini belirterek, "20 gün boyunca gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ortaya koyarak yardımları toplayan belediye ve müftülük personeline çok teşekkür ediyorum. Develi yine kendisine yakışanı yapmıştır. Bu insani yardım malzemelerinin İdlib’te yaraların sarılmasına, acıların dinmesine vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Müftü Koçak'ın duasının ardından insani yardım malzemesi taşıyan 5 tır yola çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Çavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya'ya ek asker gitmeyecekÇavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya'ya ek asker gitmeyecek
Eski eşinin öldürdüğü Kübra öğretmenin annesi: O gün son kez sarıldı banaEski eşinin öldürdüğü Kübra öğretmenin annesi: O gün son kez sarıldı bana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Develi İdlib insani yardım Kayseri Suriye

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı korona virüsüne karşı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Gizemli virüse karşı flaş önlem

Adıyaman'da büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

Büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı! En acı veda

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı!

Son dakika: Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.