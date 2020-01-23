Kayseri'den İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinden, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine, 5 tır insani yardım malzemesi desteğinde bulunuldu.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede 20 gün süren yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması amacıyla İbrahim Ağa Mahallesi'ndeki pazar yerinde tören düzenlendi.

Develi Müftüsü Zekeriya Koçak, burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile hayırseverlere teşekkür etti.

Mehmet Cabbar da İdlib'deki masumların savaş gibi büyük bir felaketin yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele ettiğini belirterek, "20 gün boyunca gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ortaya koyarak yardımları toplayan belediye ve müftülük personeline çok teşekkür ediyorum. Develi yine kendisine yakışanı yapmıştır. Bu insani yardım malzemelerinin İdlib’te yaraların sarılmasına, acıların dinmesine vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Müftü Koçak'ın duasının ardından insani yardım malzemesi taşıyan 5 tır yola çıktı.

