Kayseri’den sonra Kırşehir’de köpek saldırısı

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı.
Alınan bilgiye göre, Boztepe ilçesi Çevirme köyünde kızını okula götürmek üzere servise bırakan Sabahat Karaman, eve dönüş yolunda köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlıklar üzerine komşusu tarafından kurtarılan Karaman, ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.
"9 köpekten sonrasını sayamadım"
Başında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olan Sebahat Karaman’ın bir yıl önce de aynı yerde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Karaman’ı köpeklerden kurtaran Yunus Gökbulut, "Annem sabah namazına kalktığında sesleri duymuş. Sebahat Teyze’yi köpekler yıktı herhalde diyerek bana haber verdi. Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım. Bayağı kalabalık bir köpek grubuydu. Üstünü falan parçalamışlardı. Eve gidip battaniye getirdim. Ambulansa ve muhtara haber verdim. Sonra da Sebahat Teyze’yi hastaneye getirdik" dedi.
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı
Üroloji merkezinde feci son!
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum