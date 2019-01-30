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Kayseri’den sonra Kırşehir’de köpek saldırısı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı.Alınan bilgiye göre, Boztepe ilçesi Çevirme köyünde kızını okula götürmek üzere servise bırakan Sabahat Karaman, eve dönüş yolunda köpeklerin saldırısına uğradı.

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı.
Alınan bilgiye göre, Boztepe ilçesi Çevirme köyünde kızını okula götürmek üzere servise bırakan Sabahat Karaman, eve dönüş yolunda köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlıklar üzerine komşusu tarafından kurtarılan Karaman, ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

"9 köpekten sonrasını sayamadım"
Başında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olan Sebahat Karaman’ın bir yıl önce de aynı yerde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Karaman’ı köpeklerden kurtaran Yunus Gökbulut, "Annem sabah namazına kalktığında sesleri duymuş. Sebahat Teyze’yi köpekler yıktı herhalde diyerek bana haber verdi. Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım. Bayağı kalabalık bir köpek grubuydu. Üstünü falan parçalamışlardı. Eve gidip battaniye getirdim. Ambulansa ve muhtara haber verdim. Sonra da Sebahat Teyze’yi hastaneye getirdik" dedi.

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