Kayserili besiciden 'Dolar, Euro geçmez' pankartı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kurbanlık hayvan satışı yapan besici Rıfat Dayıoğlu, 'Dolar, Euro geçmez devletimizin yanındayız' pankartı astı. Dayıoğlu, ''Devletimize kafa tutanlara biz de kafa tutarız'' dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi merkez Melikgazi ilçesinde bulunan besi çiftçiliğinde kurbanlık satışı yapan Rıfat Dayıoğlu, 'Dolar, Euro geçmez devletimizin yanındayız' pankartı astı. Son günlerde dövizde dalgalanmanın yaşandığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ekonomik ambargo ve Başkan Trump'un attığı tweetlerin kendilerini öfkelendirdiğini belirten Dayıoğlu, "Kurban almaya gelen bazı vatandaşlarımız ve özellikle izine gelen gurbetçi kardeşlerimiz kapora olarak dolar ve euro veriyordu. Sonra da kurban bedelini döviz olarak ödüyorlardı. Bu bayram, yaşanan ekonomik sıkıntı ve dövizdeki kasıtlı yapılan dalgalanma nedeniyle bu paraları almadık. Türk parasıyla, TL ile satış yapıyoruz. Biz devletimizin aldığı kararı destekliyoruz. Daha önceden dolar ve euro ile kurban satıyorduk ama artık böyle bir satış yapmıyoruz. Kendi para birimimize sahip çıkıyoruz. Gerekirse koyun satmayız ama dolar, euro almayız" dedi.

Dayıoğlu, kurbanlık koyun fiyatlarının bin TL'den başlayıp, 2 bin TL'ye kadar değiştiğini, geçen yıla oranla çok fazla bir artış olmadığını sözlerine ekledi.