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Kayserili çiftçi, nesli tükenmekte olan Balaban kuşu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kayserili çiftçi, arazide bulduğu nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl Balaban kuşunu yetkililere teslim etti.Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mesut Evli hayvanlara yem vermek için dışarı çıktığında yabani bir kuş buldu.

Kayserili çiftçi, arazide bulduğu nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl Balaban kuşunu yetkililere teslim etti.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mesut Evli hayvanlara yem vermek için dışarı çıktığında yabani bir kuş buldu. Kuşu evine götürerek besleyen ve türünü öğrenmeye çalışan Mesut Evli, kuşun nesli tükenmekte olan Hint Balıkçıl kuşu Balaban olduğunu öğrenince telefon açarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Mesut Evli, "Sabah hayvanlara yem vermeye çıktığımda yabani bir kuş buldum. Onu alarak eve götürdüm ve türünü öğrenmeye çalıştım. Yaptığım araştırmalarda nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu Balaban olduğunu öğrendim. Gerekli yerleri telefonla aradım ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yetkililer geldi. Kuşu onlara teslim ettim" dedi.
Yetkililer, kuşun veteriner hekimlere teslim edileceğini ve gerekli bakımlarının yapılmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağını bildirdi.

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