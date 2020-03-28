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Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı 'AKG 020' adını verdiği dezenfeksiyon kabini geliştiren Kayserili genç, "Gerekli izinleri aldıktan sonra cihazımız piyasaya hazır hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de, girişimci Ahmet Akgün (26), koronavirüs salgınına karşı vatandaşların içine girerek dezenfekte olabileceği, 'AKG 020' adını verdiği dezenfeksiyon kabini geliştirdi. Akgün, "Herhangi bir kar amacı gütmeden toplumumuza faydası olacak şekilde bu ürünü halkımıza sunacağız" dedi.

Kayseri'de tasarım işleriyle uğraşan girişimci Ahmet Akgün, koronavirüs tedbirleri kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin dezenfektan ve maske üretiminden etkilenerek, yeni ürün geliştirmeye karar verdi. Akgün, bu kapsamda insanların kendilerini dezenfekte edebileceği kabin üretmeye karar verdi. 1 günde kabinin çizimlerini tamamlayan Akgün, 15 gün süren çalışmasının sonunda 2 metre 30 santim yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde kabin üretti. 'AKG 020' ismi verilen kabin, sensör sayesinde içeri girenleri algılayarak dezenfekte edebiliyor.

"BİR GECEDE ÇİZEREK, TASARLADIM"

Akgün, liseli öğrencilerin yaptığı çalışmalardan etkilendiğini söyleyerek, "Ben de tasarımcı olarak 'ne yapabilirim?' diye düşündüm. 'AKG 020' adını verdiğim dezenfeksiyon cihazını bir gecede çizerek, tasarladım. 15 gün içinde de ürünü geliştirip son halini verdik. Sistem olarak çalışıyor. Gerekli izinleri aldıktan sonra cihazımız piyasaya hazır hale gelecek" dedi.

"30 ADET ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR"

Günlük üretim kapasitelerinin şu an 30 olduğunu, ancak talep halinde bu sayıyı artırabileceklerini kaydeden Akgün, "Cihazımız 'AKG 020' Benim isim ve soy ismimden geliyor. Sonundaki 020'de üretim yılının 2020 yılı olmasından kaynaklanıyor. Ben her bireyin ülkesine bir şeyler katmasını düşünerek hareket eden bir kişiyim. Bu ürünü de milli ve manevi değerleri ön planda tutarak yaptım. Herhangi bir kar amacı gütmeden toplumumuza faydası olacak şekilde bu ürünü halkımıza sunacağız" diye konuştu.

"SİSTEM OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIYOR"

Akgün, cihazın çalışma sistemi hakkında ise, şu bilgiyi verdi: "Kabin içine girince sensörler algılıyor. Daha sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Buna ek olarak termal kamera da takılabilir. Kabini ikili ve üçlü şekilde üretmek mümkün. Tünel halinde de yapabiliriz. Gördüğümüz talep iyi ancak, şu an insan sağlığına zarar vermeyen dezenfekte ilacının uzmanlar tarafından geliştirilmesini bekliyoruz. O da gelince piyasaya süreceğiz."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs AKG 020

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