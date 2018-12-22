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Kayserili pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

Kayserili pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayserili pastırmacılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezindeki pastırmacı esnafı, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Pastırmacı Murat Kıvrak, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe yaylası", spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Kıvrak, "Direnişin sembolü olan bu fotoğrafı beğendim. Özgürlük bizim için kutsal. Fotoğraflarda sürekli özgürlük için mücadele anlatılıyor. Bizim de Filistin halkının da verdiği mücadele fotoğraflarda yer alıyor. Bu bizim için değerli. Yaşanan olayları görüyoruz, Allah sabırlar versin." dedi.

Pastırmacı Aykut Öztürk tercihini, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Veli Gürgah'ın "Gomis'in gol sevinci" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirten Öztürk, "Anadolu Ajansı foto muhabirleri 1 yıl boyunca gündemde öne çıkan en önemli olayların fotoğraflarını çekmişler. Hepsinin eline sağlık." ifadesini kullandı.

Pastırmacı Esin Kalaycı da haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Veli Gürgah'ın "Gomis’in gol sevinci" adlı fotoğraflara oy verdi.

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