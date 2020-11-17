HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayserili şehit son kez baba ocağında

Kayserili şehit son kez baba ocağında

17.11.2020 12:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı’nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez, helallik alınması için son kez baba evine getirildi.Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı’na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı’nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez, helallik alınması için son kez baba evine getirildi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı’na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Öğle namazını müteakip memleketi Kayseri’de defnedilecek olan şehit Sönmez’in naaşı, son kez helallik alınmak için Kayseri’deki baba evine getirildi.
Burada yakınlarına seslenen şehidin dayısı, "Allah Kur’an-ı Kerim’de ’Onlar ölmedi’ diyor. Ağlamak yok. Bugün, onun cennette düğünü var, bize ağlamak yok. Biz geldik, düğününe geldik bugün buraya. Bak, herkes geldi şehidim. Şehidimize hakkımız yok, çünkü o hakkını canıyla ödedi" ifadelerini kullandı.
Şehit Sönmez’in cenazesi daha sonra namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii’ne hareket etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyedeYalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede
Sigara içilmeyecek yerler tam liste!Sigara içilmeyecek yerler tam liste!
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

HDP Pazarcık İlçe Başkanı'nın PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

HDP'li isimden 'pes' dedirten savunma: Bana benziyor

İzmir'de korkunç olay! Viyadüğün altında yanmış ceset bulundu

İzmir'de korkunç olay! Viyadüğün altında yanmış ceset bulundu

Gri kategorideki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kritik isim etkisiz hale getirildi

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Vaniköy Cami'nde yangın neden çıktı? İşte itfaiye raporuna göre yangının sebebi

İtfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.