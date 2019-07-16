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Kayserili turizmcilerin hedefi İranlı turistler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Yeni pazarlara açılmayı hedefleyen Kayserili turizmciler, İran'a düzenledikleri geziyle buradaki turizmcilerle bir araya gelerek başta Erciyes olmak üzere kenti tanıttı - Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı: "Şehrimize çok daha fazla turist getirmeyi başarmak için dünya çapında muhtelif organizasyonlara iştirak ediyoruz. Bugün de Tahran'dayız. Erciyes'in ve bölgemizin sahip olduğu turistik ve misafirleri eğlendirecek, keyif verecek imkanları İran'daki acentelere aktarmak üzere sunumlar yapıyoruz" - KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç: "Buraya kapalı bir kutuyu açmaya geldik. Ülkemize karşı yoğun bir talep olduğunu gördük"

Kayserili turizmciler, yeni turizm ve tanıtım stratejisi kapsamında pazar olarak belirlenen İran'a gezi düzenleyerek, buradaki meslektaşları ile bir araya gelip kentlerinin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıttı.

Türk Hava Yolları (THY) Kayseri Müdürlüğünün girişimi ve THY Tahran Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen "Kayseri-Erciyes Tanıtım Toplantıları", İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi.

Tahran'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Kayseri'den gelen turizm acenteleri ve otel temsilcileri ile İran'da faaliyet gösteren turizm acentelerinin temsilcileri bir araya geldi.

THY Tahran Müdürü Zekeriya Kuruçam, THY Kayseri Müdürü Fatih İnan'ın organizasyonla ilgili bilgilendirmesinin ardından Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, fotoğraf, video ve grafiklerle desteklediği başta kayak olmak üzere Erciyes Dağı'nda yapılan turistik faaliyetleri anlatan sunum gerçekleştirdi.

Özellikle Erciyes'in tanıtımının ön planda olduğu toplantıda Kayseri ve Kapadokya bölgesini anlatan kısa filmler katılımcılara izletildi. Toplantının devamında otele stant açan Kayserili turizm firmalarıyla İranlı meslektaşları birebir görüşmeler yaparak, acenteler arası bağlantı kurdu.

Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin ve Erciyes'in potansiyelini anlatmak için organizasyona katıldıklarını söyledi.

Kayseri'nin, turizm kenti olma yolunda hızla yol aldığını ve her geçen yıl farklı ülkelerden çok sayıda turist ağırlamaya başladığını belirten Cıngı, şu değerlendirmede bulundu:

"Erciyes'in ve Kayseri'nin turizm potansiyelini değerlendirerek şehrimize daha fazla ülkeden çok daha fazla turist getirmeyi başarmak için dünya çapında muhtelif organizasyonlara iştirak ediyoruz. Bugün de Tahran'dayız. Kayseri'nin, Erciyes'in ve bölgemizin sahip olduğu turistik ve misafirleri eğlendirecek, keyif verecek imkanları İran'daki acentelere aktarmak üzere sunumlar yapıyoruz. Bu organizasyon THY Kayseri ile Tahran Müdürlüklerinin iş birliği ile gerçekleştirildi. THY zaten ülkemizin gurur kaynağı bir markası olarak hem Türkiye'ye hem de Kayseri'ye büyük katkılar sağlıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

- "Kapalı kutuyu açmaya geldik"

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç da kenti tanıtmak için çok sayıda otel ve acente temsilcisiyle Tahran'a geldiklerini, toplantıların verimli geçtiğini söyledi.

İran halkının Türkiye'ye büyük ilgisi olduğunu bundan Kayseri'nin de hak ettiği payı alması için çaba sarf ettiklerini belirten Özandaç, "İran'ın başkenti Tahran'dayız. Buraya kapalı bir kutuyu açmaya geldik. Geldiğimize de çok mutlu olduk. Ülkemize karşı yoğun bir talep olduğunu gördük. Kayseri'nin güzelliklerine yoğun bir talep var. Şehrimizin tarihi imkanlarını, doğal güzelliklerini anlattığımızda çok memnun oldular, çok da ilgi gösterdiler." dedi.

Özandaç, yıl içerisinde fazla turistik gezi yapan ve para harcayan bir kitleye sahip olması nedeniyle böyle önemli bir toplantının Tahran'da planlandığını dile getirdi.

Türkiye'ye gelen Rus turistlerin ortalama 15 gün kaldığını ve 900 dolar harcadığını aktararak, "İranlı misafirlerimiz günde ortalama bin dolar harcıyor. Bunu ölçülmüş verilere göre konuşuyorum. Çok alışveriş yapıyorlar, tüketiyorlar ve para harcamak istiyorlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek için Tahran'da sunumlar yaptık, buradaki turizmcilerle iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Neticede farklı firmalardan ve gruplardan olumlu geri dönüşler aldık. Temaslarımız çok faydalı geçti." sözlerine yer verdi.

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Erciyes İRAN Kayseri Tahran tanıtım toplantı turizm Türk Hava Yolları

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