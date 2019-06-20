Kayserili üreticiler kendi süt markalarını oluşturdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki süt üreticileri bir araya gelerek "Hunat Süt" markasıyla süt mamülleri satmaya başladı.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, birliğin iştiraki olarak üretime başlayan Hunat Süt, kırsaldaki üreticinin sütünü aracısız bir şekilde işleyerek pazara sunmayı amaçlıyor.

Ayran, tereyağ ve yoğurt gibi süt mamülleri satmaya başlayan birlik, kısa süre sonra da çiğ süt satışına başlayacak.

Bünyan ilçesine kurulu tesiste işlenen sütler, kent merkezinde bulunan Köşk Mahallesi'ne açılan Hunat Süt Marketi'nde tüketiciyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Başkanı Günay Çakı, üretim tesisinin şimdilik günlük 30 ton süt işleme kapasitesiyle çalışacağını, uzun vadede hem tesisin kapasitesini artırmayı hem de marketlerin şubelerini açmayı hedeflediklerini belirtti.

Hem üreticiyi desteklemek hem de tüketiciyi korumak istediklerini anlatan Çakı, şunları kaydetti:

"Uzun vadede ise Kayseri'nin kendi üreticileri ile tüm Türkiye'de isim yapmış bir marka olmayı hedefliyoruz. Bünyan'a kurduğumuz süt işleme tesisimiz tek vardiyada günlük 30 ton işleme kapasitesine sahip. Ancak talep arttığında günlük 60 tona kadar çıkacağız. Hunat markasının patentini aldık. Hunat Süt markası adı altında yoğurt, ayran, tereyağı ve peynir üretimine başladık. Ayrıca Köşk Mahallesi'nde satış yapmak için açacağımız Hunat Market'te üyelerimizin işlediği süt ürünlerini ve ilerleyen zamanlarda eti de satacağız. Önümüzdeki dönemlerde bu marketleri de şubeleşerek artırmak istiyoruz."