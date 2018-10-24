Kayserili Uzman Çavuş, Şırnaklı aşiret kızıyla evlendi

Emin BAL/BEYÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Kayserili Uzman Çavuş Coşkun Korkmaz, görev için gittiği evde kendisine ayran ikram ederken görüp gönlünü kaptırdığı Jirki Aşireti'ne mensup Zeynep Dereli ile dünya evine girdi. Çiftin görkemli düğününe çok sayıda davetli katıldı. ​Beytüşşebap ilçesindeki birlikten Uzman Çavuş Çoşkun Korkmaz, bir görevle ilgili olarak Jirki Aşireti'ne mensup ailenin evine gitti. Ev sahipleri tarafından ağırlanan güvenlik güçlerine, ayran ikram edildi. Uzman Çavuş Korkmaz, ayranı kendilerine ikram eden aşiret mensuplarından Zeynep Dereli'ye gönlünü kaptırdı. Korkmaz'ın Kayseri'de oturan ailesi, Beytüşşebap'a gelip, Zeynep Dereli'yi, ailesinden istedi. Ailelerin onayını alan Korkmaz ve Dereli, ilçede yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne, Korkmaz'ın Kayseri'deki yakınlarının yanı sıra Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde uzun halay zincirleri oluştururken, düğüne katılanlar birlik ve beraberlik mesajları verdi. 'TÜRK- KÜRT KARDEŞLİĞİNİN EN GÜZEL GÖSTERGELERİNDEN BİRİ' Kaymakam İsmail Pendik, düğünün Kürt ve Türk kardeşliğinin en güzel göstergesi olduğunu dile getirerek, "Ne ilk ne de son olacak bu güzel birliktelikler. Yeni çiftimiz de bu güzel kardeşliğin meyveleri olacaktır. Öncelikle çiftimize huzur, mutluluk ve hayırlı bereketli yuvalar nasip etmesini yüce rabbimizden temenni ediyoruz. Bu evlilik aslında çok önemli. Sadece bir kızımızla bir oğlumuzun evliliğinden ziyade, Kayserili, hem de jandarma personelimiz olan bir gencimiz ile Beytüşşebaplı Kürt vatandaşımızın kızı evleniyor. Güzel bir yuva kuruyor. Bu Türk-Kürt kardeşliğinin ilk değil, son da olmayacak en güzel göstergelerden birisidir. Bu yuvada doğacak çocuklarımız da Türk-Kürt kardeşliğinin, bu güzel atmosferin meyvesi olacaktır. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin, huzurumuzu daim eylesin" dedi. 'BİR BARDAK AYRANLA EVLİLİĞİMİZ BAŞLADI' Damat Coşkun Korkmaz, düğününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Sağ olsun komutanlarımız da geldi. Aşiret liderimiz yalnız bırakmadı bizi. 2015'ten beri burada görev yapıyorum. Sürekli köylere gidiyoruz, yol emniyetine gidiyoruz. Burada tanıştım, bir bardak ayran verdiler içtik, sonra eşimi gördüm ve tanıştık şimdi evlendik" diye konuştu.

