HABER

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandıHakkari’nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. İlyas Kılıç’ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir’de kılındı. Cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, askeri erkan, Kılıç’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Uzman Çavuş İlyas Kılıç’ın naaşı kılınan namazın ardından İldem mezarlığına defnedildi.

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdilerAra tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler
Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdilerAra tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Ölümü yürekleri yakmıştı! Güleda'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ölümü yürekleri yakmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da ele geçirildi! Değer 3,5 milyon lira

Esenyurt'ta korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Korkutan yangın! Mahsur kalanlar böyle kurtaırıldı

Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal'dan net açıklama: Erdoğan'ın talimatıyla kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.