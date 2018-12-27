HABER

Kayseri'nin 4 ilçesinde 'kar' nedeniyle okullar tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, etkili olan kar nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, etkili olan kar nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.
Kayseri kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle Vali Şehmus Günaydın, Twitter’dan yaptığı duyuruda hava şartları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımızca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

PARTNERAssolist izin vermeden olmaz!Assolist izin vermeden olmaz!
Başkale'de okullara kar tatili (3)Başkale'de okullara kar tatili (3)
Bakan Varank, 'Derman' zırhlısını inceleyip test sürüşü yaptı (3)Bakan Varank, 'Derman' zırhlısını inceleyip test sürüşü yaptı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.