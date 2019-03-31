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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Özkan Altun kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Özkan Altun kazandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Özkan Altun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Altun 8 bin 223, CHP adayı Mustafa Navruz 2 bin 527, bağımsız aday Ömer Özcan bin 533 oy aldı.

-Altun'un özgeçmişi-

1972 yılında Bünyan Sağlık Mahallesi'nde doğan Özkan Altun ilk ve orta öğrenimi Bünyan'da, lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. 1995 yılında Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme bölümünden mezun oldu. 1997 yılından itibaren nakliye ve akaryakıt sektöründe ticaret yaptı. 2013 yılında AK Parti'nin ve uygulaması olan Siyaset Akademisi'nden mezun olarak siyasi hayata ilk girişini gerçekleştirdi. 2014 mahalli yerel seçimlerde Bünyan birinci sıradan Kayseri Büyükşehir Meclisine seçildi. 4 yıl boyunca Kayseri Büyükşehir ve KASKİ Meclisi'nden Plan Bütçe komisyonu üyeliği ve sözcülüğü yaptı. 2017 Ağustos ayında AK Parti Genel Merkezi tarafından Bünyan AK Parti İlçe Başkanlığına atandı. 2017 Kasım ayında Bünyan ilçe kongresinde Bünyan İlçe Başkanı olarak seçildikten sonra bu görevi 2018 Aralık ayına kadar yürüttü. 2019 Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın tensipleri, genel merkezin takdiriyle Bünyan Belediye Başkan Aday olarak gösterildi Özkan Altun, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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seçim 2019

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