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Kayseri'nin iki ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 22:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.
Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ve karayolları ekipleri her iki ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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