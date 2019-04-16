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Kayseri'nin saklı cenneti Soğanlı'ya yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin önemli tarihi yerlerinden olan ve 'saklı cennet' olarak bilinen Soğanlı Örenyeri, yıl içinde yerli ve yabancı yaklaşık 550 bin turisti ağırlıyor.

Kayseri'nin saklı cenneti Soğanlı'ya yoğun ilgi

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin önemli tarihi yerlerinden olan ve 'saklı cennet' olarak bilinen Soğanlı Örenyeri, yıl içinde yerli ve yabancı yaklaşık 550 bin turisti ağırlıyor.
Coğrafi yapısı ile dikkat çeken Soğanlı vadisi, çok eski bir yerleşim alanı olarak Roma devrinden kalan kiliseleri ile ünlü. Ören Yerinde Karabaş, Kubbeli, Tahtalı, Yılanlı, Saklı, Tokalı, Ballık ve Geyikli kiliselerini görme fırsatı yakalayan turistler, yöre halkının ekonomisine de katkıda bulunuyor.
Yeşilhisar ilçe merkezinde 15 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Mahallesinde bulunan Örenyeri, yıl içinde yerli ve yabancı 550 bin turisti ağırlıyor. Soğanlı Örenyeri'nde, ismi ile özdeşlemiş yöresel ürünler arasında bulunan Soğanlı bez bebekler, en fazla ilgi gören hediyelik eşyalar arasında ilgi görüyor. 100 yıllık geçmişe sahip olan Soğanlı bebekleri, bölgedeki birkaç evde iplik ve bez kullanılarak yapılıyor. Soğanlı bebekleri, 10 ile 30 TL arasında satılıyor.
Soğanlı Örenyeri'nin birkaç kilometre uzağında başlayan Kapadokya bölgesinde ise yeraltı şehirleri ile ünlü Derinkuyu beldesi bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'nin saklı cenneti Soğanlı'ya yoğun ilgiKayseri'nin saklı cenneti Soğanlı'ya yoğun ilgiKayseri'nin saklı cenneti Soğanlı'ya yoğun ilgiKayseri'nin saklı cenneti Soğanlı'ya yoğun ilgi

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