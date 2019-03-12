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Kayseri'nin şifalı suyuna yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 100 yılı aşkın süredir şifa dağıttığı belirtilen 'İçmece kaynak suyu'na ilgi devam ediyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 100 yılı aşkın süredir şifa dağıttığı belirtilen 'İçmece kaynak suyu'na ilgi devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok kişi, iç hastalıklara iyi geldiği ileri sürülen sudan içiyor.
İlçede İçmece Mahallesi'nde bulunan ve şifalı olarak bilenen kaynak su şifa dağıtmaya devam ediyor. 100 yılı aşkın süredir şifa ve ilçe belediyesinin yaptığı tesisleşmenin ardından 25 yılın ardından yeni kullanılmaya başlanan yüksek mineral içeren şifalı su, ilçenin sağlık turizminin ilgi gören yüzü oldu. Sağlığa olan faydaları Sağlık Bakanlığı tarafından raporla da onaylanan İçmece suyu mide, böbrek, safra kesesi, romatizmalı hastalıklar, kronik bel ağrısı başta olmak üzere yaklaşık 16 hastalığa iyi geliyor. Yaz-kış aynı şekilde akan ve depolanamayan mineralli şifalı su, belediyenin oluşturduğu tesis ile aynı zamanda ilçenin geçim kaynaklarından biri oldu.
İçmece şifa su merkezinin tesis müdürü Remzi Bedirhanbeyoğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi
100 yılı aşkın zamandır şifası bilinen suyumuz var. Çeşitli dertlere insanlar şifa buldukları için buraya şifalı su ismini vermişler. Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu raporlarda bu suyun çeşitli hastalıklara iyi geldiğini biliyoruz. Şifalı suyumuz genel olarak iç hastalıklar başta olmak üzere, sindirim sistemi, böbrek hastalıkları, safra kesesinde çamurlaşma, mide ve bağırsakta parazitleri temizliyor. Bu suyu her yaş gurubu insanımın rahatlıkla içebilir. İçme suyu şeklinde aç karnına özellikle sabah içilmelidir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte en az 2 litre en fazla 5 litre içmelidir. İçmece ilçemizin tanınan bir yüzüdür, Türkiye'nin hemen her yerinden ziyaretçi geldiği gibi, Almanya, Kanada ve İsveç'ten misafirlerimiz geliyor diye konuştu.
Kayseri merkezinden gelerek Yeşilhisar'da ki şifalı sudan yararlanmak isteyen İsmail Açıkgöz, Kayseri'den geliyorum. Suyun şifasını duydum. Hazımsızlık ve kabızlık vardı. 4-5 litre içmek gerekiyormuş. Şimdilik kendimi iyi hissediyorum. Eve giderken de şişeleyip eve götüreceğim dedi.

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