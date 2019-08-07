Kayserispor, Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor savunmaya takviye yaptı ve Beşiktaş forması giyen genç stoper Alpay Çelebi ile anlaştı. Sarı Kırmızılı kulüp Kayseri’ye gelen Alpay Çelebi ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi yaptı.

Kayserispor forması ile başarılı olmak istediğini ifade eden genç oyuncu “Beşiktaş’tan kiralık olarak Kayserispor’a transfer oldum. Yeni bir başlangıç benim için. Başarılı olmaya geldim” dedi.





