Kayserispor, Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor savunmaya takviye yaptı ve Beşiktaş forması giyen genç stoper Alpay Çelebi ile anlaştı. Sarı Kırmızılı kulüp Kayseri’ye gelen Alpay Çelebi ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi yaptı.
Kayserispor forması ile başarılı olmak istediğini ifade eden genç oyuncu “Beşiktaş’tan kiralık olarak Kayserispor’a transfer oldum. Yeni bir başlangıç benim için. Başarılı olmaya geldim” dedi.
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