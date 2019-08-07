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Kayserispor, Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, stoper Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor savunmaya takviye yaptı ve Beşiktaş forması giyen genç stoper Alpay Çelebi ile anlaştı. Sarı Kırmızılı kulüp Kayseri’ye gelen Alpay Çelebi ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi yaptı.

Kayserispor forması ile başarılı olmak istediğini ifade eden genç oyuncu “Beşiktaş’tan kiralık olarak Kayserispor’a transfer oldum. Yeni bir başlangıç benim için. Başarılı olmaya geldim” dedi.

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Alpay Çelebi Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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