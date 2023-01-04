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KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANI İZLE! Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Fatih Karagümrük maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 17. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Kayserispor Fatih Karagümrük maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANI İZLE! Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmada Hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ali Tuna üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alpe Akarsu olacak. Kayserispor Fatih Karagümrük maçı canlı izle internette araştırılıyor. Peki, Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fatih Karagümrük maçı bugün (4 Ocak Çarşamba) oynanacak.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bayazit; Bulut, Kolovetsios, Kocaman, Carole; Cardoso, Kemen, Karimi, Mensah, Thiam; Gavranovic

Fatih Karagümrük: Sen; Biraschi, Baniya, Dresevic, Mercan; Hamsik, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Kouassi; Borini

KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP


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