KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANI İZLE! Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmada Hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ali Tuna üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alpe Akarsu olacak. Kayserispor Fatih Karagümrük maçı canlı izle internette araştırılıyor. Peki, Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kayserispor Fatih Karagümrük maçı bugün (4 Ocak Çarşamba) oynanacak.
Maç, saat 17:00'de başlayacak.
Kayserispor Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Kayserispor: Bayazit; Bulut, Kolovetsios, Kocaman, Carole; Cardoso, Kemen, Karimi, Mensah, Thiam; Gavranovic
Fatih Karagümrük: Sen; Biraschi, Baniya, Dresevic, Mercan; Hamsik, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Kouassi; Borini