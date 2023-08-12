KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle ekranı ile ilgili aramalar hız kazandı. Bu akşam RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan maç için geri sayım devam ediyor. Maçın yayın saati ve Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle ekranı merak edildi. Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. İşte Kayserispor Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi (bugün) Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak. Maç saat 21:45'te başlayacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

SÜPER LİG'DE 55. RANDEVU

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayan ve bu nedenle sezonu erken açan Galatasaray bugüne dek 3 resmi karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 karşılaşmada 2'sini almayı başardı, 1'inden ise eşitlikle döndü.

Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. Galatasaray 33 kez galibiyet alırken Kayserispor ise 5 defa rakibini yendi. 16 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif, Carole, Attamah, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mane, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu

