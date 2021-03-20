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Kayserispor Hamza Hamzaoğlu anlaşma sağladı

20.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Kayserispor Hamza Hamzaoğlu anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Dan Petrescu ile yollarını ayırdıktan sonra Uğur Kulaksız ile yola devam eden Kayserispor, Karagümrük'e 3-0 yenildikleri maçın ardından değişiklik yapma kararı aldı.

Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

Hamza Hamzaoğlu, 21 Şubat tarihinde Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.

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