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Kayserispor maçın Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürerken, geçici antrenörün kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Kayserispor maçın Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak?

Ersun Yanal döneminin bitmesiyle yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, TFF'nin izniyle iki maçlığına takımın başında yer almıştı.

Göle’nin lisansı bir maçta daha kulübede olabilmek için yeterli değil. Teknik ekipte yer alan Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio da lisans yetersizliğinden geçici antrenörlük yapamayacak.

Sarı lacivertlilerin altyapısında görev yapan Şenol Çorlu ve Serdar Dayat’ın pro lisansı var. Salgından sonraki ilk maçta Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşacak Fenerbahçe’de bu iki isimden birinin takımın başında yer alması bekleniyor.

TFF talimatlarına aykırı bir durumun doğmaması için Fenerbahçe’nin en kısa sürede pro lisanslı bir antrenörü görevlendirmesi gerekiyor.

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