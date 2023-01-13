KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Sivasspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak. Kadir Has Stadı'n oynanacak maç için geri sayım devam ediyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında, Kayserispor Sivasspor maçı izle ekranını araştırıyor. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Sivasspor maçı bugün (13 Ocak 2023 Cuma) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP



