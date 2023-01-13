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KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.01.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Maçta, Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. Kayserispor Sivasspor maçı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Sivasspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak. Kadir Has Stadı'n oynanacak maç için geri sayım devam ediyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında, Kayserispor Sivasspor maçı izle ekranını araştırıyor. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Sivasspor maçı bugün (13 Ocak 2023 Cuma) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP


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