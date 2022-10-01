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KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında karşı kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Birçok kişi internette "Kayserispor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi sporseverler arama motorlarında "Kayserispor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK KİMDİR?

Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ümit Öztürk; Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu; anne tarafından ise aslen Selanik göçmenidir.

24 yaşında iken evlenmiştir. Ümit Öztürk Süper Lig Hakemi klasmanında görev almaktadır.

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