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Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!

29.09.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi...

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!

Kayserispor Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi...

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ümit Öztürk; Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu; anne tarafından ise aslen Selanik göçmenidir.

İlk görev aldığı maç, 2. yardımcı hakem olarak

Kayserispor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK KİMDİR?

Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ümit Öztürk; Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu; anne tarafından ise aslen Selanik göçmenidir.

24 yaşında iken evlenmiştir. Ümit Öztürk Süper Lig Hakemi klasmanında görev almaktadır.

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