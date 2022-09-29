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Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

29.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma, Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklareını Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kayserispor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor Trabzonspor maçının canlı yayın bilgisi...

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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