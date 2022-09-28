SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

28.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma, Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Maç için geri sayım devam ederken birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Maça günler kala birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor Trabzonspor maçının canlı yayın bilgisi...

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk futbolunda devrim gibi karar! Yeni MHK Başkanı...Türk futbolunda devrim gibi karar! Yeni MHK Başkanı...
İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray... İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...
Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Trabzonspor kayserispor trabzonspor maçı spor toto oynanacak spor tot trabzonspor spor süper li spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Galatasaray devre arasında bitirecek!

Galatasaray devre arasında bitirecek!

G.Saray maçı öncesi olanlar oldu!

G.Saray maçı öncesi olanlar oldu!

Millilerin rakipleri belli oldu! 2024...

Millilerin rakipleri belli oldu! 2024...

Daha imzası kurumadı! Gidiyor mu?

Daha imzası kurumadı! Gidiyor mu?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.