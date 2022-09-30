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Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

30.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı olarak ekrana gelecek?

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kayserispor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor Trabzonspor maçı hakkında merak edilenler...

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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