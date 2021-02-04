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Kayserispor’da Pedro Henrique şoku

04.02.2021 08:39 | Son Güncelleme:
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Kayserispor’da Pedro Henrique şoku

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique sakatlandı.Süper Lig’in 23.haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan ve maçta galibiyeti kaçıran taraf olan Hes Kablo Kayserispor’da alınamayan 2 puanın üzüntüsü yaşanırken bir de Pedro Henrique’den kötü haber geldi.Alanyaspor maçının 42.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Pedro Henrique 3 hafta forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique sakatlandı.
Süper Lig’in 23.haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan ve maçta galibiyeti kaçıran taraf olan Hes Kablo Kayserispor’da alınamayan 2 puanın üzüntüsü yaşanırken bir de Pedro Henrique’den kötü haber geldi.
Alanyaspor maçının 42.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Pedro Henrique 3 hafta forma giyemeyecek. Ayak bileğinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisine başlanılan Brezilyalı futbolcu, sakatlığı ile ilgili olarak ciddi bir durum olmadığını ifade etti. Alanyaspor maçı sonrasında MR’ı çekilen Pedro Henrique, "Çok önemli bir durum yok. 2-3 hafta sonra oynayacağım. İyi dilekleri için tüm taraftarlara teşekkür ederim" mesajı paylaştı.
Sakatlandığı pozisyonda kendisine sarı kart gösterilmesinin de yanlış olduğunu savunan Pedro Henrique, hakem Atilla Karaoğlan için de, "Sarı kart için hakeme teşekkür ederim. Yine harika bir iş çıkardı" diye cümlesi kurdu.

Kayserispor’da Pedro Henrique şoku

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