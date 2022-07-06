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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

06.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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