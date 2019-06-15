Kayserisporlu futbolcu Deniz Türünç'ün mutlu günü

Spor Toto Süper Ligin sona ermesinden sonra milli takıma giden ve arkadaşlarından 3 hafta sonra tatile çıkan Deniz Türüç ülkesi Hollanda’ya gider gitmez düğünü yaptı. Hollanda’da özel bir mekanda düğün yapan Deniz Türüç’ü ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Deniz Türüç’ün ilk eşinden 5.5 yaşında Ayden Türüç isminde bir oğlu var. İkinci evliliğini yapan milli futbolcu hayatını Rüya Türüç ile birleştirdi ve eşinin hamile olduğu ikinci çocuğunu kucağına almak için adeta Türüç ailesi gün sayıyor.
Roma'yı şampiyon yapan Türk
Jandarmadan Tolgay Arslan'lı tanıtım
Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Efsaneler Milan'a döndü
Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı
Abdullah Ercan istifa kararı aldı
Real Madrid'den sürpriz transfer
Maradona Dorados'tan ayrıldı
Rodallega Denizli’ye geldi
Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı
Denizli, Stachowiak'ı bırakmadı
Galatasaray etkileşim rekoru kırdı
Burak Yılmaz transfer kararını verdi!
Beşiktaş istedi, Avrupa'ya gidiyor!
Ozan Kabak'a müthiş teklif!
Beşiktaş 9 milyon euroyu reddetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum