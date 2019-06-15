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Kayserisporlu futbolcu Deniz Türünç'ün mutlu günü

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı ve milli futbolcu Deniz Türüç, Rüya Türüç (Bahsi) ile dünya evine girdi.

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türünç'ün mutlu günü

Spor Toto Süper Ligin sona ermesinden sonra milli takıma giden ve arkadaşlarından 3 hafta sonra tatile çıkan Deniz Türüç ülkesi Hollanda’ya gider gitmez düğünü yaptı. Hollanda’da özel bir mekanda düğün yapan Deniz Türüç’ü ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Deniz Türüç’ün ilk eşinden 5.5 yaşında Ayden Türüç isminde bir oğlu var. İkinci evliliğini yapan milli futbolcu hayatını Rüya Türüç ile birleştirdi ve eşinin hamile olduğu ikinci çocuğunu kucağına almak için adeta Türüç ailesi gün sayıyor.

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Deniz Türüç evlendiDeniz Türüç evlendi
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Spor Toto Süper Lig Kayserispor deniz türüç

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