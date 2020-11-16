HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Kayseri’ye şehit ateşi düştü

16.11.2020 23:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı’nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez’in Kayseri’deki babaevine acı haber ulaştı.Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı’na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı’nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez’in Kayseri’deki babaevine acı haber ulaştı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı’na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi Kayseri’deki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehidin yakınları Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak’ta bulunan eve akın etti. Şehidin babaevine Türk bayrağı da asıldı.
Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez’in naaşının yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdiDuayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Somut tedbirler alınması tavsiye edildi

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

MSB duyurdu! 1 asker şehit

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

İzmir'de 107 göçmenin bulunduğu tekne balık çiftliği kafesine çarptı

İzmir'de 107 göçmenin bulunduğu tekne balık çiftliği kafesine çarptı

İzmir’de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

Aile hekiminden acı haber! Koronavirüse yenik düştü

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Acı haber! Çatışmada şehit oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.