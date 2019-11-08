HABER

KAYSO Üyelerine Kur-Faiz Riski ve Likidite Yönetimi Eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:01 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Türk Eximbank işbirliğinde üyelerimize yönelik “Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Genel Sekreteri Nihat Molu, Oda olarak Türk Eximbank’la iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve ortaklaşa birçok program yaptıklarını hatırlatarak, Eximbank Kayseri Şubesi’nin de KAYSO hizmet binasının ikinci katında hizmet verdiğini söyledi.Eximbank’la yine ortak bir toplantı için bir araya geldiklerini ifade eden Molu, “Bankamızın yetkilileri sizlere Eximbank’ın sunduğu kredi ve sigorta hizmetlerinin yanı sıra, piyasalardaki olası kur ve faiz dalgalanmaları sonucunda oluşabilecek kur ve faiz risklerinden korunmak için bankanın sunduğu hizmetleri anlatacaklar” dedi.Bu toplantının özellikle KOBİ’lerimizin kur ve faiz riski yönetimi konusunda farkındalıklarının arttırılmasına yardımcı olması temennisinde bulunan Molu, Eximbank yetkilileri başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.Daha sonra kürsüye gelen Türk Eximbank Türev Ürünler Müdürü Necmettin Özata, Türk Eximbank olarak, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" başlıklı ve ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi.İhracatçıları kur riskine karşı korumak için döviz kuru, forward ve opsiyon, faiz riskine karşı korumak için ise faiz swapı hizmetleri sunduklarını anlatan Özata, katılımcılara döviz kuru forward sözleşmeleri, döviz kuru opsiyon sözleşmeleri, faiz swapı sözleşmeleri ve nakit akışı ve likidite yönetimi gibi konularda detaylı bilgiler verdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Türk Eximbank işbirliğinde üyelerimize yönelik “Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Genel Sekreteri Nihat Molu, Oda olarak Türk Eximbank’la iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve ortaklaşa birçok program yaptıklarını hatırlatarak, Eximbank Kayseri Şubesi’nin de KAYSO hizmet binasının ikinci katında hizmet verdiğini söyledi.
Eximbank’la yine ortak bir toplantı için bir araya geldiklerini ifade eden Molu, “Bankamızın yetkilileri sizlere Eximbank’ın sunduğu kredi ve sigorta hizmetlerinin yanı sıra, piyasalardaki olası kur ve faiz dalgalanmaları sonucunda oluşabilecek kur ve faiz risklerinden korunmak için bankanın sunduğu hizmetleri anlatacaklar” dedi.
Bu toplantının özellikle KOBİ’lerimizin kur ve faiz riski yönetimi konusunda farkındalıklarının arttırılmasına yardımcı olması temennisinde bulunan Molu, Eximbank yetkilileri başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.
Daha sonra kürsüye gelen Türk Eximbank Türev Ürünler Müdürü Necmettin Özata, Türk Eximbank olarak, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" başlıklı ve ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi.
İhracatçıları kur riskine karşı korumak için döviz kuru, forward ve opsiyon, faiz riskine karşı korumak için ise faiz swapı hizmetleri sunduklarını anlatan Özata, katılımcılara döviz kuru forward sözleşmeleri, döviz kuru opsiyon sözleşmeleri, faiz swapı sözleşmeleri ve nakit akışı ve likidite yönetimi gibi konularda detaylı bilgiler verdi. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktıRabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı
450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Beyoğlu'nda araç sahipleri şaşkına döndü! 6 aracın camları kırıldı

İşe gitmek için araçlarının yanına gelenler şaşkına döndü

Son dakika: Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik çirkin davranışla ilgili yeni gelişme

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Adana'da Suriyeli baba, sahte diploma düzenleyen oğlunu ihbar etti

Oğlunun yaptığı şeyi öğrenen Suriyeli baba, polise ihbar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.