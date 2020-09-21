Kaytaz böreği nasıl yapılır? Kaytaz böreği tarifi nedir? Kaytaz böreği malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasının ardından Antakya Kaytaz böreği tarifi yeniden gündeme gelmeye başladı. Programda gelinlerin kıyasıya yarıştığı Kaytaz böreği seyircileri de harekete geçirdi. Gelinim Mutfakta programının fanatik takipçileri Kaytaz böreği tarifi ile ilgili araştırmaların içine girdi. Peki Kaytaz böreği tarifi nedir? Kaytaz böreği nerenin? İşte tüm merak edilenler...
Kaytaz böreği Antakya yöresine ait oldukça eski bir yemektir. İlk bakışta lahmacuna benzetilen Kaytaz böreği lezzetiyle zaman içerisinde Hatay mutfağının mihenk taşlarından biri haline geliyor. Hatay’ın yöresel yemeklerinden biri olarak bilinen Kaytaz böreği görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Üstelik günün her saatinde tüketebilecek Kaytaz böreği sofraların en lezzetli yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte Kaytaz böreği yapılışı ile ilgili ayrıntılar...
HAMURU İÇİN;
İÇ HARCI İÇİN;
Gelinim Mutfakta seyircileri tarafından Hatay Kaytaz böreği malzemeleri ve tarifi de merak ediliyor. Kaytaz böreği tarifi için öncelikle hamuru hazırlanır. Kaytaz böreği için mayalı bir hamur oluşturulur. Şeker ve yaş maya sütün içerisinde iyice eriyene kadar karıştırılır. Derin bir kabın içine un dökülür ve ortasına havuz açılır. Havuza süt, maya ve şeker karışımı eklenir. Kenarından havuza doğru hamur toparlanmaya başlanır. Hamur kıvamına gelince tuz ilave edilir ve yoğrulmaya başlanır. Kulak memesine gelen hamurun üzeri streç filmle kaplanır ve mayalanması için dinlenmeye bırakılır.
Kaytaz böreği hamurunun ardından iç harcı yapılır. İç harcı için soğanlar ince ince doğranır ve kıymanın içine eklenir. İç harçta kullanılacak bütün malzemelerin eklenmesinden sonra karışım yoğrulur.
Mayalanan hamurdan eşit bezeler bölünür ve eritilen tereyağ ile birlikte açılır. Bezelerin arasına tereyağ konulur ve üst üste dizilerek tekrardan açılır. Son olarak inceltilen hamur rulo yapılır ve gül böreği şeklinde dolanır. Boşta kalan uç hamurun altına sıkıştırılır. Elde edilen çanak görüntüsünün ortasına hazırlanan iç harç konulur. Hazırlanan börekler önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verilir ve 25-30 dakika boyunca pişirilir.
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