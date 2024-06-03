Kayyım kararına ilk tepki! Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'nde yaşananlara sert çıktı: Hakkari halkının iradesini yok saymaktır

Bu sabah Hakkari Belediyesi'nde yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır" deyip kayyım kararının geri çekilmesini istedi.

"10 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ DAVA..."

Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Özel şunları kaydetti:

Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.

"KAYIYIM ANLAYIŞININ KARŞISINDAYIZ"

Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!"



Görevden alınan Mehmet Sıddık Akış

NE OLMUŞTU?

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında gözaltı kararı verilmişti. Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Akış'ın görevden alındığını duyurmuş, Hakkari Belediyesine kayyum atanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





