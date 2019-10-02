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Kayyum atanan Akfa Holding’in FETÖ davasında 4 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 18:51 | Son Güncelleme

Kayyum atanan Akfa Holding ve diğer alt şirketlere yönelik yürütülen soruşturmanın davasında 5 tutuklu sanıktan 4’ünün tahliyesine karar verildi.Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 84 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kayyum atanan Akfa Holding ve diğer alt şirketlere yönelik yürütülen soruşturmanın davasında 5 tutuklu sanıktan 4’ünün tahliyesine karar verildi.
Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 84 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları da katıldı.
Duruşmada savunma yapan Ferhat Aktaş, “FETÖ ile irtibatım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde savunmada bulundu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanıklardan Murat Sungurlu’nun kaçma şüphesi bulunduğundan tahliye talebinin reddini istedi. Savcı diğer tutuklu sanıkların ise tahliyelerine karar verilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tutuklu sanıklar, Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, İbrahim Sayın ve Hasan Sayın’ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, yurt dışında olduğu tespit edilen Salih Toyran hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına ve savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve işletildiği ve örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu belirtilmişti. Tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında ‘silahlı terör örgütü yönetici olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık yönetim kurulu başkan yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede diğer 82 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişik oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

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