Kayyum atanan Akfa Holding’in FETÖ davasında 4 tahliye

Kayyum atanan Akfa Holding ve diğer alt şirketlere yönelik yürütülen soruşturmanın davasında 5 tutuklu sanıktan 4’ünün tahliyesine karar verildi.

Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 84 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan Ferhat Aktaş, “FETÖ ile irtibatım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde savunmada bulundu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanıklardan Murat Sungurlu’nun kaçma şüphesi bulunduğundan tahliye talebinin reddini istedi. Savcı diğer tutuklu sanıkların ise tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tutuklu sanıklar, Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, İbrahim Sayın ve Hasan Sayın’ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, yurt dışında olduğu tespit edilen Salih Toyran hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına ve savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.