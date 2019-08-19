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Kayyum ilk olarak Erdoğan’ın fotoğrafını astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanan ve sabah göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak makama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astı.İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevinden uzaklaştırılırken, yerine ise Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i görevlendirdi.

Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanan ve sabah göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak makama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astı.
İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevinden uzaklaştırılırken, yerine ise Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i görevlendirdi. Sabah saatlerinde belediyeye gelerek göreve başlayan Vali, makam odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olmadığını fark etti. Hemen talimat vererek makama Erdoğan’ın fotoğrafını astıran Bilmez, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilmez, “İçişleri Bakanlığımızın bugünkü onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki terör kanunu kapsamındaki adli soruşturma ve kovuşturmalardan dolayı görevden uzaklaştırıldı. Bu sabah kendisine tebliğ edildi. Bugün tarihli İçişleri Bakanlığının onayıyla Van Valisi olarak büyükşehir belediye başkan vekili olarak görevlendirildim. Bende bugün belediyeye gelerek göreve başlamış bulunmaktayım. Belediyemizin imkanlarını, kaynaklarını Van halkının hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız, çalışanlarımızın aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi aşı ve ekmeği olan ve Van halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz. İnşallah zaman zaman basın mensuplarıyla ve Van halkıyla çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız. Kaynaklarımız tamamıyla Van halkının hizmetine sunulacak. Belediye tamamıyla mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.
Bilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının önceki yönetim tarafından indirildiği ve tekrar astıklarını da sözlerine ekledi.

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