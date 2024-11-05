Kayyum kararı sonrası İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli randevu vermedi: "İstismar edebilir"

Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne; sonrasında ise DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, harekete geçti.

İMAMOĞLU, TÜM LİDERLERDEN RANDEVU İSTEDİ

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç tüm liderlerden randevu istemişti.

7 GENEL BAŞKANLA GÖRÜŞECEK

Bu kapsamda bugün liderler turu için Meclis'e gelen İmamoğlu, gün boyunca 7 genel başkanla bir araya gelecek.

İmamoğlu, ilk görüşmesini CHP lideri Özgür Özel ile gerçekleştirdi.

BAHÇELİ KAPIYI KAPATTI: "SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM"

İmamoğlu'na randevu vermeyen tek isim ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri, "Siyasetini tasvip etmiyorum, istismar edebilir. Ounla görüşmeyi uygun bulmuyorum." dedi.