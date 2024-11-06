Kayyum kararı sonrasında 8 ilde olaylar çıkmıştı! 140 şüpheli yakalandı

Kayyum kararlarının ardından bazı illerde olaylar çıkmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya'da 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.