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  4. Kayyum kararı sonrasında 8 ilde olaylar çıkmıştı! 140 şüpheli yakalandı

Kayyum kararı sonrasında 8 ilde olaylar çıkmıştı! 140 şüpheli yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 15:40
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Önce İstanbul Esenyurt ardından da Batman, Mardin ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerine kayyum atanmıştı. Kararların ardından ise bazı illerde güvenlik güçlerine saldırılar olmuştu. Emniyet'ten yapılan açıklamada 8 ilde 140 şüphelinin yakalandığı ve haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.

Kayyum kararı sonrasında 8 ilde olaylar çıkmıştı! 140 şüpheli yakalandı

Kayyum kararlarının ardından bazı illerde olaylar çıkmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya'da 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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kayyum emniyet genel müdürlüğü
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