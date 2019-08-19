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Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Van ve Mardin'de görevden alınan belediye başkanlarının yerlerine vekil olarak atanan Valiler açıklamalarda bulundu.

Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Beleyelere başkan vekili olarak atanan Valilerden ilk açıklamalar geldi.

HASAN BASRİ GÜZELOĞLU: VİCDANI YARALAYICI BİR DİZİ UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nca HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yerine kayyum atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Vicdanı yaralayıcı bir dizi uygulama gerçekleştirildi" dedi.

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MUSTAFAN YAMAN: ARTIK BELEDİYENİN KAYNAKLARI DAĞA AKTARILMAYACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Sabah saatlerinde belediyeye gelen çalışanlar arama noktalarından geçerek belediye binasına alındı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman saat 10.30’da Mardin Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. Birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Yaman, beraberindekilerle birlikte makama geçti.

Belediye girişinde bir açıklama yapan Vali Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı’nın teveccühü ile göreve getirildiğini söyledi. Vali Yaman, "Eski çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bütün genç yaşlı demeden herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Artık belediyenin kaynakları terör örgütüne aktarılmayacak, çalışmalar sürüyor” dedi.

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MEHMET EMİN BİLMEZ: VAN HALKINA HİZMET EDECEĞİZ

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevinden uzaklaştırılırken, yerine ise Van Valisi Mehmet Emin Bilmez görevlendirildi.

Bilmez, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilmez, “İçişleri Bakanlığımızın bugünkü onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki terör kanunu kapsamındaki adli soruşturma ve kovuşturmalardan dolayı görevden uzaklaştırıldı. Bu sabah kendisine tebliğ edildi. Bugün tarihli İçişleri Bakanlığının onayıyla Van Valisi olarak büyükşehir belediye başkan vekili olarak görevlendirildim. Bende bugün belediyeye gelerek göreve başlamış bulunmaktayım. Belediyemizin imkanlarını, kaynaklarını Van halkının hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız, çalışanlarımızın aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi aşı ve ekmeği olan ve Van halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz. İnşallah zaman zaman basın mensuplarıyla ve Van halkıyla çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız. Kaynaklarımız tamamıyla Van halkının hizmetine sunulacak. Belediye tamamıyla mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Bilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının önceki yönetim tarafından indirildiği ve tekrar astıklarını da sözlerine ekledi.

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