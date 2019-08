Kayyum Protestoları Üçüncü Günüde

Büyükşehir belediyesine kayyum atanan kentlerden Diyarbakır’da protesto için yine belediye binasının önü seçildi. Ancak belediye çevresini ablukaya alan polis, kimseyi binaya yaklaştırmadı. Bunu üzerine aralarında HDP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

Polis tarafından ablukaya alınan eylemciler, saatlerce oturma eylemi yaptı. Eyleme katılanlar arasında görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da vardı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mızraklı karara itiraz edeceklerini söyledi. Tüm kesimleri karara tepki göstermeye çağıran Mızraklı, “En ağır baskı koşullarında seçimler yapıldı. Seçimlerde çok acı bir sille yediler ve yüzde 62 ile seçimi kaybettiler. Bugün bir daha seçim yapılacak olursa, yüzde 75 ile kaybedecekler, bunu unutmasınlar. Yaptıkları işlemler kamuoyunda ilgi görmüyor. Sizin zor unsuruyla baskı ile sağlamış olduğunuz birtakım pozisyonlar zehirli pozisyonlardır. Sizi de zehirleyecektir. Bu kararı verenleri zehirleyecektir. Demokratik sisteme, seçim sistemine olan güveni zehirleyecektir. Herkesin, her siyasi çevrenin, her vicdan sahibi yurttaşın bu meseleye bu minval üzerine bakması ve yurttaşlık hukuku gereği iradesini yansıtması, onurunu savunması gerekiyor. İtiraz yolu açıktır. Hukuki itirazımızı yapacağız. Kamuoyu vicdanında itirazımızı yapacağız. İmkan bulduğumuz her alanda, her araçla, yöntemle demokratik itirazımızı yapacağız” dedi.