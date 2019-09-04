'Kayyumlara Destek Az'

Diyarbakır'daki bir araştırma şirketinin belediyelerine kayyum atanan Van, Diyarbakır ve Mardin’de yaptığı kamuoyu araştırmalarında, kayyumlara destek düşük çıktı. Araştırmaya katılan 4 kişiden 3’ü kayyum uygulamasının yanlış olduğunu söyledi.

Rawest Araştırma şirketi, kayyumların ne kadar destek gördüklerini belirlemek amacıyla 26-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Diyarbakır, Mardin ve Van’da bir araştırma yaptı. Bin 536 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, kayyumlara destek düşük çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 76,4’ü kayyum uygulamasını doğru bulmuyor. Kayyumlara destek ise yüzde 23,6 oranında kaldı. Kayyum uygulamasının yanlış olduğunun düşünenlerin oranı Diyarbakır’da yüzde 81.3, Mardin’de yüzde 69.7, Van’da ise yüzde 76.4 çıktı. Kayyumlara destek oranı ise Diyarbakır’da yüzde 18.7, Mardin’de yüzde 30.3, Van’da ise yüzde 28.6 oldu.

Raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi: "Şehirleşme ve gelir düzeyi arttıkça AK Partili seçmen içerisinde de kayyum atanmasını yanlış bulanların oranı artıyor. Mardin’de Arap ve Van’da Türk seçmenin kayyum kararını doğru bulma oranı, bu şehirlerde AK Parti’ye oy vermiş olan Kürtlere göre daha yüksektir. Bu durum oy verdikleri partiler aynı olsa bile bölgedeki Türk ve Arap ile Kürt seçmeninin Kürt meselesine dair gelişmelerde duygusal ve politik reflekslerinin farklılaştığını gösteriyor. Hüda-Par seçmeni başta olmak üzere, HDP ve Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy verenlerin kayyım atamalarına bakışı, AK Parti’den çok HDP seçmeni yönünde bir eğilim gösteriyor. Kayyım atanan her üç şehirde de, Kayyım atanmasını yanlış bulanların oranı HDP’nin 7 Haziran 2015 seçimlerindeki oy seviyesine yakınlaşmıştır.”