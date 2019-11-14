Kayyumlara Tepki HDP’ye Eleştiri

Bir araştırma şirketinin kayyum atanan illerde yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 62’si HDP’nin bu duruma yeterli tepki vermediğini savunuyor. Bu arada HDP kayyumların alacağı kararlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Merkezi Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi isimli araştırma kuruluşu, insanların kayyumlara bakışını belirlemek amacıyla, yerel seçimlerden sonra ilk kayyumların atandığı Diyarbakır, Van ve Mardin’de bir araştırma yaptı. 631 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada “Kayyum atamalarını destekliyor musunuz?”, “Kayyum atamalarına karşı HDP’nin tavrını yeterli buluyor musunuz?” ve “Kayyum atamalarına karşı sizce HDP ne yapmalı?” soruları soruldu. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 81,3’ü “kayyumları desteklemiyorum” cevabını verirken, “kayyum atamasını destekliyorum” diyenlerin oranı yüzde 9’da kaldı. “Kayyum atamalarına karşı HDP’nin tavrını yeterli buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 62,5’i “yetersiz buluyorum” cevabını verdi.

Katılımcılara sorulan diğer bir soru ise HDP’nin kayyum atamalarına karşı nasıl bir tavır alması gerektiğiyle ilgiliydi. Katılımcıların yüzde 36’sı “Kürt halkıyla birlikte kazanımları koruyarak, radikal tavır sergilemeli”, yüzde 10,8’i “Meclisten ve tüm belediyelerden çekilmeli, sivil itaatsizlik” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 10’u “HDP’nin yapabileceği bir şey yok”, yüzde 9,2’si “HDP kapsamlı bir özeleştiri vermeli”, yüzde 9,2’si “Uluslararası kamuoyu oluşturmalı”, yüzde 5,7’si “Halkla arasındaki mesafeyi kapatmalı”, yüzde 4,1’i “Hukuki yollara başvurmalı”, yüzde 2,4’ü “Diğer siyasi partilerle birlikte kayyuma karşı ittifak oluşturmalı”, yüzde 1’i “HDP’den beklentim yok” dedi. Bu arada son kayyum atamalarıyla birlikte 20 belediyeyi kaybeden HDP’ de tepkiler devam ediyor.Dün belediyesine kayyum atanan Yenişehir ilçesinin HDP Teşkilatı bir basın açıklaması yaptı. Sanat Sokağı’nda yapılan açıklamada konuşan HDP Yenişehir İlçe Başkanı Sadrettin Kaya, kayyum kararlarını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Kaya, “Belediyelerimizin ve seçilmişlerimizin itibarlarını yok sayan bu uygulamalar bir an önce sona erdirilmelidir. Bizler, dün olduğu gibi bugün de iktidarın baskılarına ve politikalarına boyun eğmeyeceğiz ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kayyum atanan tüm belediyelerde, belediye meclisleri fiilen feshedildiği için kayyum tüm kararları tek başına almaktadır. Bu da ülkede geliştirilmek istenen tek adam rejiminin yerel uygulamalarıdır. Buradan hareketle, kayyumun alacağı tüm kararlara ve fiilen uygulamaya sokacağı işlere dair ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağız. Halk iradesine yönelik gelişen bu saldırılara karşı tüm sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını ve diğer kurumları duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.